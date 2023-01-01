Энциклопедия супергероев

В истории человечества всегда были герои.

И хотя почти всегда герои были такими же обычными смертными, людям тем не менее хотелось верить, что герои обладают каками-то особенными способностями. И именно поэтому обычные смертные становятся супергероями.

Может быть и так. А может быть и наоборот - герои сами создают свои суперспособности. Такое тоже случается.

И еще один важный вопрос: какие именно суперспособности делают человека героем?

Попробуем разобраться на примерах.

Представляем вам уникальную энциклопедию супергероев и суперзлодеев. Здесь вы найдете множество самых разных супергероев, узнаете истории их жизни и уникальные, необыкновенные суперспособности.

А кого из них считать настоящим героем, решать только вам.